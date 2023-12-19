 رئيس الوزراء الهندي يدعو فى اتصال مع نتنياهو إلى حل مبكر وسلمي للحرب في غزة - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الهندي يدعو فى اتصال مع نتنياهو إلى حل مبكر وسلمي للحرب في غزة

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 11:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 11:32 م

بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آخر التطورات في الحرب على غزة، وأعربا عن مخاوفهما بشأن سلامة حركة الملاحة البحرية في المنطقة وسط تصعيد المتمردين الحوثيين لهجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية أنه خلال مكالمة هاتفية بمبادرة من نتنياهو، أكد مودي على "الحل المبكر والسلمي" للصراع، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، من خلال "الحوار والدبلوماسية" وكذلك استمرار المساعدة الإنسانية للمتضررين.

وجاء في بيان إسرائيلي، دون تقديم تفاصيل، أن الزعيمين ناقشا أيضا "تعزيز وصول العمال الأجانب من الهند إلى دولة إسرائيل".

وفي منشور عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، وصف مودي المحادثة بأنها "مثمرة".


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