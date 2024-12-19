 اليوم الـ440 للعدوان على غزة: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 45 ألفا و129 - بوابة الشروق
الخميس 19 ديسمبر 2024 2:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

اليوم الـ440 للعدوان على غزة: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 45 ألفا و129

هديل هلال
نشر في: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 2:10 م | آخر تحديث: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 2:10 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ440 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و94 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و129 شهيدًا، و107 آلاف و338 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا لا يزال من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، استشهد ستة فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المدفعي شارع النزهة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

ومنذ الصباح، يشهد مخيم جباليا غارات جويّة متتالية من قبل طائرات الاحتلال الحربية، التي تنسف مربعات سكنية في منطقة الخلفاء، تزامنا مع استمرار القصف المدفعي، وإطلاق النار.

كما استشهد 10 فلسطينيين، ظهر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك