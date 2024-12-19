بوتين يبدأ مؤتمره الصحفي السنوي وبرنامجه الحواري التلفزيوني بالتفاخر بالأداء الاقتصادي لبلاده

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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مؤتمره الصحفي السنوي وبرنامجه الحواري التلفزيوني، وهو حدث سنوي يستخدمه لتعزيز سلطته وإظهار سيطرته الشاملة على المشهد السياسي في البلاد.

وبدأ بوتين، المؤتمر بالتفاخر بالأداء الاقتصادي لروسيا، قائلا إن موسكو في طريقها لتحقيق نمو اقتصادي بنحو 4% هذا العام.

وأقر بوتين، بارتفاع التضخم الاستهلاكي عند 3. 9%، لكنه أشار إلى جهود البنك المركزي الروسي لخفضه وأصر على أن الوضع في الاقتصاد الروسي لا يزال "مستقرا.

وقال بوتين، الذي تولى السلطة لنحو ربع قرن، إن الجيش يتقدم نحو تحقيق أهدافنا فيما أسماه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف بوتين: "الوضع يتغير بشكل جذري، ونحن نتقدم على طول خط المواجهة بأكمله".

وطلب بوتين، من الحضور إبراز لافتة قدمها له جنود مشاة البحرية الذين كانوا يقاتلون القوات الأوكرانية التي شنت توغلا في منطقة كورسك الروسية.

وردا على سؤال حول موعد سيطرة القوات الروسية في تلك المنطقة، قال بوتين "سوف نسيطر بالتأكيد" لكنه لم يحدد موعدا.

كما تعهد بوتين، بإعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت بسبب القتال.

وذكرت وسائل إعلام روسية حكومية، أن المواطنين العاديين قدموا أكثر من مليوني سؤال قبل البرنامج.





