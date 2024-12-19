رابطة الدوري الإنجليزي توافق على بيع إيفرتون

وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على بيع نادي إيفرتون إلى مجموعة فريدكين، التي تتخذ من تكساس مقرا لها.

وأكملت مجموعة فريدكين، استحواذها على 98.8% من أسهم نادي إيفرتون، اليوم الخميس، لتضيف النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى استثماراتها التي تشمل أيضا روما الإيطالي.

وتنهي هذه الخطوة فترة طويلة من الغموض في إيفرتون، بطل الدوري تسع مرات، والذي كان حاضرا دائما في الدوري الممتاز منذ عام 1954، ولكنه لم يفز بأي لقب كبير منذ عام 1995.

وسوف تتولى المجموعة إدارة النادي بعد الاستحواذ على أسهم فرهاد موشيري، المساهم الأكبر بالنادي.

ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر بالدوري الإنجليزي.