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فاز ليفربول على مضيفه ساوثهامبتون، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب سينت ماري، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

افتتح داروين نونيز التسجيل لليفربول في الدقيقة 24 من شوط المباراة الأول، قبل أن يعزز هارفي إيليوت تقدم الريدز بالهدف الثاني في الدقيقة 32، لتنتصف المباراة بتقدم ليفربول بثنائية نظيفة.

وفي شوط المباراة الثاني قلص ساوثهامبتون تأخره مسجلا الهدف الأول عن طريق كاميرون آرتشر في الدقيقة 59، لتشتعل المباراة.

حاول ساوثهامبتون إدراك التعادل فيما تبقى من عمر اللقاء، لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 2-1.

جدير بالذكر أن النجم المصري محمد صلاح لم يتواجد في قائمة المباراة حيث فضل الهولندي آرني سلوت إراحته.

بهذه النتيجة تأهل ليفربول للدور نصف النهائي من كأس الرابطة المصرية وينتظر ما ستسفر عنه قرعة نصف نهائي البطولة.