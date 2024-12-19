القيم الأخلاقية ودورها في بناء الأسرة والمجتمع ندوة بوعظ الغربية

شاركت منطقة وعظ الغربية في فعاليات ندوة مديرية الزراعة بالغربية بديوان المديرية، بعنوان "القيم الأخلاقية والإنسانية ودورها في بناء الأسرة والمجتمع"، وفق توجيهات مجمع البحوث الإسلامية والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد الدعوة والإعلام الديني، برعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور ناجح فوزي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وبالتعاون مع منطقة وعظ الغربية.

وحاضر فيها الشيخ محمد نبيل أبو الخير مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، بحضور المهندس فخري باز مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، وإيهاب زغلول المنسق الإعلامي بمنطقة وعظ الغربية، وعدد من العاملين بقطاع الزراعة بالغربية.

وأكد مدير عام وعظ الغربية، أن الأخلاق تلعب دورًا حيويًا في بناء المجتمع من خلال تعزيز القيم الأساسية مثل الاحترام، الأمانة، والعدالة، وهذه القيم تساهم في تعزيز التعاون والتفاهم بين الأفراد، مما يقلل من النزاعات ويعزز التماسك الاجتماعي، وبتطبيق الأخلاق يتم بناء علاقات قائمة على الثقة والاحترام، مما يساهم في خلق بيئة مستقرة ومنظمة تسهم في رفاهية.

وتطرق إلى أهمية دور الأسرة في بناء المجتمع، حيث إن لها اليد العليا في غرس القيم وتعزيزها لدى الأفراد، حيث يقوم الوالدان على تعزيز السلوك الحسن والتنفير من السلوكيات القبيحة مع بيان قبحها للأبناء، فتشكل مرجعية الأبناء في الحكم على ما يقابلهم من مواقف مختلفة في حياتهم وتطرق الي مواقف تربوية رائعة من حياة الصحابة رضوان الله عليهم وتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لهم فكانوا قدوة ومثل صالح ونبراسا يهتدي به الناس.