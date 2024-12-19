بلينكن: اجرينا تجارب لتغيير السلطة في ايران على مدار 20 عاما ولم ننجح

اعترف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة أجرت تجارب على مدى العشرين عاماً الماضية لتحقيق تغيير في السلطة في إيران، لكن هذه المحاولات لم تكن ناجحة

وقال بلينكن في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية أمس في تعليقه على الجهود الأمريكية للتأثير على السكان في إيران في محاولة لإحداث تغيير في السلطة بالبلاد، : "إذا نظرنا إلى السنوات العشرين الماضية، نجد أن تجاربنا في تغيير النظام لم تكن ناجحة بشكل خاص".

كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن واشنطن حاولت الاستثمار في دعم السكان داخل إيران، لكن ثبت أنه من الصعب على السلطات الأمريكية القيام بذلك من خارج البلاد.

وأشار بلينكن إلى أنه لا توجد حاليًا علاقات دبلوماسية ثنائية مع طهران، مضيفاَ "سأكون حذرا للغاية من محاولة تصميم أي شيء من الخارج".

وعن احتمال استئناف المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، قال بلينكن: "أعتقد أن هناك احتمال استئناف المفاوضات، لكن الأمر يعتمد بالطبع على ما تختاره إيران وما إذا كانت ستقرر المشاركة في هذه العملية

وشدد بلينكن أيضًا على أن القرار بشأن التفاعل المحتمل مع طهران ستتخذه الإدارة الأمريكية الجديدة، ومن الطبيعي أن القرار ستتخذه الإدارة المقبلة.

وتابع: "هذا كل ما أعرفه، من إدارة إلى إدارة، سواء كانت إدارتنا، أو إدارة ترامب، أو إدارة أوباما، كان هناك تصميم مشترك لا يزال قائما لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، بطريقة أو بأخرى، وأنا مقتنع أنه كما كانت إدارتنا لديها هذه السياسة، فإن الإدارة القادمة ستفعل ذلك أيضا".

يذكر أن إدارة دونالد ترامب أنهت مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق حول برنامج إيران النووي في عام 2018، واتبع سياسة الضغط الأقصى ضد طهران، وبعد وصول إدارة الرئيس جو بايدن في عام 2021 ناقشت الأطراف العودة إلى الصفقة النووية، لكن المفاوضات بهذا الصدد تعثرت ولم تؤد إلى أي نتائج تذكر.