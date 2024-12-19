الرئيس الفلسطيني: مصر حريصة على وضع حد لجرائم الإبادة والتجويع في غزة

توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عقد الجلسة الخاصة بفلسطين ولبنان ضمن فعاليات القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان، ضمن فعاليات القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، مساء الخميس، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن «عقد الجلسة يؤكد حرص مصر على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وسوريا الشقيقة التي أصيبت بكل المصائب الآن، بما في ذلك الإجهاز الكامل على إمكانات الجيش العربي السوري».

ولفت إلى حرص مصر على وضع حد لجرائم الإبادة والتدمير والتجويع في غزة، واتخاذ إجراءات لوقف إجراءات الاحتلال لفصل غزة عن باقي أرض فلسطين، ومنعها من تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاستيطان وسرقة الأراضي في الضفة والقدس الشرقية، ومحاولات الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر