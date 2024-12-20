أصدرت مديرية أوقاف دمياط، تقريرًا حول مشروع صكوك الأضاحي والإطعام للعام 2024 ميلادي، مثمنةً مساهمات أبناء المحافظة.

وأوضح الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف بدمياط، في بيان له اليوم، أن إجمالي المبلغ المحصل لصكوك الأضاحي بلغ 3 ملايين و563 ألف جنيه، فيما وصل إجمالي صكوك الإطعام إلى 4 ملايين و559 ألفًا و200 جنيه.

وثمن اعتزازه بالمشاركة المجتمعية وروح التكافل بين المواطنين، والتي تعكس الثقة في وزارة الأوقاف، كإحدى المؤسسات الوطنية الساعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم بجهد أو مال، موجهًا الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع القومي، الذي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد "سلامة"، أن مساهمات أبناء دمياط تعكس أصالة الروح المصرية، واستعداد مديرية الأوقاف بدمياط، لتنفيذ خطة شاملة لتوزيع المساعدات على الأسر المستحقة خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم توزيع لحوم الأضاحي وصكوك الإطعام بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية لضمان وصولها إلى مستحقيها في جميع أنحاء المحافظة، وأن هذا المشروع يأتي ضمن جهود وزارة الأوقاف لتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الشفافية والمصداقية في توزيع المساعدات، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.