كوريا الجنوبية: سول تستعد لإرسال مزيد من القوات إلى روسيا

قالت الاستخبارات الكورية الجنوبية، إنه يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيرسل المزيد من الجنود لدعم حرب روسيا في أوكرانيا على الرغم من الخسائر الثقيلة الأخيرة.

وتعتقد الاستخبارات الكورية الجنوبية، أن كيم يستعد لتدريب وحدة قوات خاصة إضافية وإرسالها، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الخميس.

وأرجعت الوكالة، هذه المعلومات، إلى اجتماع غير علني للجنة الاستخبارات بالجمعية الوطنية، حيث تحدث عضو بالبرلمان لاحقا بشأنها، ولم يعرف المزيد من التفاصيل.

وأشارت الاستخبارات، إلى أن ما لا يقل عن 100 جندي كوري شمالي قتلوا في القتال ضد القوات الأوكرانية، كما أصيب ما يصل إلى 1000 شخص.