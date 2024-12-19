الرئيس الإيراني: يجب أن تكون لسوريا حكومة مدنية تراعي حقوق الأبرياء وتحترم الاختلافات

شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أن تكون لسوريا حكومة مدنية؛ تراعي حقوق المدنيين الأبرياء، وتحترم الاختلافات العرقية والدينية في المدن السورية المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان، ضمن فعاليات القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، مساء الخميس، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقدم بمقترح إيراني، يتضمن: تخصيص برنامج لدعم فلسطين من قبل مجموعة الثمانية، وإنشاء مجموعة اتصال للتواصل مع المنظمات المختلفة لنفاذ المساعدات الإنسانية ودعم الوضع الراهن في غزة.

وأوضح أن المقترح يشمل: المشاركة في إعادة إعمار المناطق المتضررة في لبنان وغزة، ومحاسبة إسرائيل باعتبارها دولة تنتهك القوانين الدولية ولا تلتزم بالقرارات الدولية.

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.