الحصر العددي لدائرة بلقاس يُظهر تفوق «عرفة وأبو النجا» بالدقهلية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة بلقاس (الدائرة الثالثة) بمحافظة الدقهلية أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 407,804 مواطنين، أدلى منهم بأصواتهم في صناديق الاقتراع 89,582 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 87,580 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 2,074 صوتًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق المرشح عن حزب الإصلاح والتنمية أحمد عرفة بحصوله على 47,915 صوتًا، كما تفوق المرشح المستقل عوض أبو النجا بحصوله على 55,561 صوتًا، يليه المرشح المستقل محمود عثمان بـ35,611 صوتًا، ومرشح حزب حماة الوطن إلهامي عجينة بـ35,929 صوتًا.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى الحصر العددي باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح، من بينهم 84 مرشحًا حزبيًا و118 مرشحًا مستقلًا، للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء»، حيث يختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب للدورة المقبلة، وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.