الحصر العددي لدائرة بيلا والحامول والبرلس يُظهر تفوق «عزت والشافعي» بكفر الشيخ

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، التي تضم مراكز ومدن الحامول وبيلا والبرلس بمحافظة كفر الشيخ، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق المرشح المستقل أحمد الشافعي بحصوله على 71,427 صوتًا، يليه المرشح المستقل عزت عبد الرحمن بـ70,319 صوتًا، وذلك في مواجهة المرشح المستقل يونس عبد الرازق الذي حصل على 68,117 صوتًا، ومرشح حزب مستقبل وطن أحمد جعفر الذي نال 67,034 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 610,243 مواطنًا، أدلى منهم بأصواتهم في صناديق الاقتراع 141,024 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 138,657 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 2,367 صوتًا.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى الحصر العددي باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح، من بينهم 84 مرشحًا حزبيًا و118 مرشحًا مستقلًا، للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء»، حيث يختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب للدورة المقبلة، وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.