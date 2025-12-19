الحصر العددي لدائرة أجا يظهر تفوق «مامون وعوف» بالدقهلية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة أجا، الدائرة التاسعة في محافظة الدقهلية، عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بالدائرة 370,391 مواطنًا، أدلى منهم بصوته 100,275 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 97,540 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 2,735 صوتًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق عبدة مأمون، المرشح المستقل، حيث حصل على 69,114 صوتًا، مقابل حصول منافسه خالد عوف، المرشح المستقل، على 66,539 صوتًا. وحصل وائل حافظ من حزب مستقبل وطن على 55,007 صوتًا، بينما حصل أحمد دياب، مرشح حزب حماة الوطن، على 31,240 صوتًا.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً يوم الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشحًا، بينهم 84 مرشحًا حزبياً و118 مرشحًا مستقلاً، للفوز بـ101 مقعد في مجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحًا مقاعدهم في الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، حيث يختار المواطنون من يمثلونهم في الدورة القادمة لمجلس النواب، وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.