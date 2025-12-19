جامعة السوربون تكرم الخشت بعد محاضرة له بقاعة «ميشيل ديو»

كرم المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية بجامعة السوربون، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث "المعتقد والعلم والعقل"، المنعقد بجامعة السوربون في باريس بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور محمد عثمان الخشت، عضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ورئيس جامعة القاهرة السابق، تقديرًا لمحاضرته المعمقة وجهوده العلمية.

وجاء التكريم في قاعة "ميشيل ديو" التاريخية بجامعة السوربون، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين الدوليين في الفلسفة والعلوم الإنسانية. وقد سلّم البروفيسور بيير كاي، مدير المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، شهادة تقدير للدكتور محمد الخشت، مؤكدًا أن المحاضرة التي قدمها تمثل إضافة علمية رفيعة المستوى، وتعكس عمق تجربته البحثية والفلسفية. كما لفت إلى رمزية المكان الذي احتضن التكريم، باعتباره أحد أبرز المعالم الأكاديمية التابعة لجامعة السوربون.

جدير بالذكر أن هذا التكريم جاء عقب مشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت بمحاضرة فكرية رئيسة ضمن فعاليات المؤتمر، حملت عنوان «المعتقد الديني والعلم الوضعي: نحو مربع جديد»، والتي حظيت باهتمام واسع من الأكاديميين والباحثين المشاركين.

ويبلغ إنتاج الدكتور محمد الخشت الأكاديمي 98 عملاً علميًا منشورًا، تشمل 43 كتابًا أصيلًا في مجالات فلسفة الدين، ومقارنة الأديان، والفكر السياسي، والفلسفة الحديثة والمعاصرة، والأخلاق، ومنهجية البحث، إضافة إلى 24 تحقيقًا علميًا لنصوص تراثية مهمة في الفقه والتصوف والحديث، مما يسهم في بناء صلة نقدية حديثة بالتراث الإسلامي.

كما نشر 31 بحثًا محكّمًا باللغات العربية والإنجليزية والألمانية، تناولت دراسة القضايا الفلسفية، والمواطنة، ومفهوم الدولة الحديثة، وتجديد الخطاب الديني.

ومن أبرز أعماله: موسوعة الأديان العالمية، نحو تأسيس عصر ديني جديد، تطور الأديان، مدخل إلى فلسفة الدين، المعقول واللامعقول في الأديان، أسس بناء الدولة الحديثة، أخلاق التقدم، الدليل الفقهي، ومفاتيح علوم الحديث.