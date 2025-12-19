الحصر العددي لدائرة منوف يظهر تفوق محمد صبحي بمحافظة المنوفية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة منوف في محافظة المنوفية والتي يتنافس فيها اثنين من المرشحين للفوز بمقعد واحد عن أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 611 ألفا و279 مواطنا ومواطنة، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 57 ألفا و994 ناخبا وناخبة، وبلغت الأصوات الصحيحة 52 ألفا و73 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 5921 صوتا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق محمد صبحي عبد القوي الخولي عن حزب الجبهة الوطنية، حيث حصل على 48 ألفا و297 صوتا، بينما حصل منافسه أحمد أبو زيد محمد دياب مستقل علي 3 آلاف و776 صوتا.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر، صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، يختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.