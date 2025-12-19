الحصر العددي لدائرة المنصورة يظهر تفوق رضا عبد السلام ونبيل أبو وردة بمحافظة الدقهلية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة المنصورة في محافظة الدقهلية أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 4 ملايين و708 ألفًا و301 مواطن، أدلى منهم بأصواتهم في صناديق الاقتراع 50 ألفًا و53 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 48 ألفًا و927 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ألفًا و126 صوتًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تقدم رضا عبد السلام، محافظ الشرقية الأسبق ومرشح مستقل، بحصوله على 37 ألفًا و862 صوتًا، مقابل حصول منافسه نبيل أبو وردة، المرشح المستقل، على 22 ألفًا و712 صوتًا، بينما حصل وحيد فودة، مرشح حزب «مستقبل وطن»، على 21 ألفًا و386 صوتًا، وأحمد الشروقاوي على 15 ألفًا و894 صوتًا.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشحًا، بينهم 84 مرشحًا حزبيًا و118 مرشحًا مستقلاً، للفوز بـ101 مقعد في مجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة في المرحلة الثانية محافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، حيث يختار المواطنون ممثليهم في مجلس النواب للدورة المقبلة، وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.