الحصر العددي لدائرة شبين الكوم بالمنوفية يظهر تفوق معتز والغرابلي

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى، ومقرها مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتي يتنافس فيها ٤ مرشحين للفوز بمقعدين، عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة ٥٠٠ ألفًا و٢٣٨ مواطنًا ومواطنة، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع ٩٢ ألفًا و٢٥٨ ناخبًا وناخبة، وبلغت الأصوات الصحيحة ٨٦ ألفًا و٩٦٧ صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة ٥٢٩١ صوتًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق محمد معتز أحمد حجازي من حزب مستقبل وطن، حيث حصل على ٦١ ألفًا و٦٦٨ صوتًا، وحصل شريف أحمد الغرابلي، مستقل، على ٥٠ ألفًا و٥٧٥ صوتًا، بينما حصل العناني حسن الحمودة، مستقل، على ٢٨ ألفًا و١٩١ صوتًا، وإمام أحمد صبري الجندي، مستقل، على ٣٣ ألفًا و٥٠٠ صوت.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة ٩ مساءً الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، تلا ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا في اللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في ٥٥ دائرة انتخابية موزعة على ١٣ محافظة، يتنافس فيها ٢٠٢ مرشحًا، بينهم ٨٤ مرشحًا حزبيًا و١١٨ مرشحًا مستقلًا، للفوز بـ١٠١ مقعدًا في مجلس النواب، وذلك بعد حسم ٤٠ مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في ١٨ دائرة انتخابية خلال الجولة نفسها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، يختار فيها المواطنون من يمثلهم في مجلس النواب للدورة القادمة، وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.