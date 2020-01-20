عمليات بغداد تعلن اعتقال مجموعة حاولت قطع الطريق أسفل جسر محمد القاسم

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الاثنين اعتقال مجموعة حاولت قطع الطريق أسفل جسر محمد القاسم في منطقة الصليخ.

وقالت القيادة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ إن "مجموعة خارجة عن القانون حاولت في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم، قطع طريق أسفل جسر (600 سريع محمد القاسم) في منطقة الصليخ".

وأضافت أن "القوات الأمنية توجهت إلى المكان وأعادت فتحه"، مشيرة إلى إلقاء القبض على هذه المجموعة وإحالة أفرادها للقضاء.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في وقت سابق اليوم، أن قيادة عمليات بغداد فتحت جميع الطرق في بغداد التي حاولت المجاميع غلقها"، فيما قدمت شكرها لـ"جهود المتظاهرين السلميين الذين ساهموا ودعموا القوات الأمنية في فتح كافة الطرق ومنع غلقها".