قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن «وجود الوزارة بالقمة الإفريقية البريطانية للاستثمار على مستوى عالي وبه قدر من التواصل»، لافتة إلى مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال من الدول الإفريقية والأوروبية.



وأضافت في تصريحات لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، على هامش مشاركتها بالقمة الإفريقية البريطانية للاستثمار، اليوم الاثنين، أنها حرصت أن تتواصل، في أول زيارة خارجية لها، مع أصحاب الشركات المتاح التواصل معهم بغرض محاولة جذب الاستثمارات إلى مصر، مشيرة إلى أن بريطانيا تعتبر مصر بوابة إفريقيا للاستثمار.



ولفتت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، ودعمه للاهتمام بالشراكة التي تسعى الدولة لتطبيقها في عقود حقيقية ومشروعات على أرض الواقع، وعدم الاقتصار على مذكرات التفاهم.



وتوجهت برسالة إلى المستثمرين الأجانب: «أهم رسالة أقدمها مدى الاستقرار السياسي، ومدى اهتمام الرئيس بتنمية القطاع والحوافز، وسنسخر الإمكانيات الموجودة من خلال وزارة الصناعة أو الهيئات المختلفة كهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نتكاتف من أجل تقديم أحسن نموذج لجذب المستثمر».



وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020، في العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ونحو 53 من زعماء ورؤساء الدول الإفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية الإفريقية.