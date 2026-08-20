 أمريكا: وصول 20 شخصا إلى ليبيريا بموجب اتفاق ترحيل جديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا: وصول 20 شخصا إلى ليبيريا بموجب اتفاق ترحيل جديد

هاربل، (ليبيريا) (أ ب)
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2026 - 5:59 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2026 - 5:59 م

وصل 20 شخصا، مُرحلين، من الولايات المتحدة إلى ليبيريا، اليوم الخميس، في إطار اتفاق جديد يقضي باستقبال الدولة الأفريقية نحو 1200 مهاجر.

وصل المرحلون إلى مطار روبرتس الدولي خارج العاصمة مونروفيا. وتُعد هذه الاتفاقية بين ليبيريا والولايات المتحدة من بين أكبر اتفاقيات عمليات الترحيل إلى دول ثالثة التي أطلقتها حملة إدارة ترامب الصارمة تجاه ملف الهجرة.

وبحسب ما صرح به وزير الإعلام الليبيري، جيرولينميك بيا، فإن الدفعة البالغة 1200 شخص تشمل مواطنين أفارقة، إلى جانب جنسيات أخرى من قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.


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