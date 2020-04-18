كوريا الجنوبية تسجل 404 إصابات جديدة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية حاجز الـ400 إصابة مجددا خلال الساعات الـ24 الماضية، رغم تباطؤ وتيرة الموجة الثالثة من الفيروس.

وذكر المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء- إن البلاد سجلت 404 إصابات جديدة بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 73 ألفا و518 شخصا.

وأضاف المقر المركزي أنه من بين الحالات جديدة، كان هنالك 373 إصابة محلية و31 إصابة وافدة من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية 17 وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1300 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، بلغ عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية إلى 323 شخصا، بانخفاض قدره 12 شخصا عن اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الشفاء 60 ألفا و180 حالة بزيادة 712 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما انخفض عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي بمقدار 325 شخصا عن اليوم السابق إلى 12 ألفا و38 شخصا.