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جورجيا تعتزم استئناف الرحلات الجوية الشهر المقبل

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 1:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 1:18 م

قالت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا ناتيلا تورنافا، اليوم الأربعاء، إن جورجيا تعتزم استئناف الرحلات الجوية الاعتيادية في فبراير المقبل، مع تطبيق إجراءات صارمة للدخول، وذلك في محاولة لإنعاش الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الوزيرة القول إنه ربما سوف يتعين على الركاب تقديم شهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا أو دليل على تلقيهم اللقاح.

وكانت جورجيا قد أعلنت وقف الرحلات الجوية في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا.

وتعتزم جورجيا بدء برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا بحلول نهاية الشهر الجاري أو الشهر المقبل، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة.

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