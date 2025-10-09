سعد سمير: فتح استاد القاهرة مجانا أفضل احتفال بتأهل مصر للمونديال

أشاد سعد سمير، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026، معتبرًا أنه إنجاز كبير يُضاف إلى سجل الكرة المصرية، ويعكس حجم الجهد المبذول من اللاعبين والجهاز الفني خلال مشوار التصفيات.

وقال سعد سمير، خلال مداخلة ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن لاعبي الفراعنة قدموا أداءً مشرفًا في كل المباريات، وأظهروا عزيمة وانضباطًا يستحقان التقدير، مؤكدًا أن «هؤلاء الرجال كانوا على قدر المسؤولية، ولم يقصروا في تحقيق الهدف المنشود».

وطالب مدافع سيراميكا بمنح الجماهير فرصة حضور مباراة الاحتفال بالتأهل أمام غينيا بيساو مجانًا في استاد القاهرة، «حتى يحتفل الجميع بهذا الإنجاز الذي أسعد كل المصريين».

وفيما يتعلق بالانتقادات التي توجه إليه أو إلى المنتخب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح سعد سمير أنه لا يلتفت لمثل هذه الأمور، مشددًا على أن التركيز الحقيقي يجب أن يكون داخل الملعب لتحقيق النجاحات.

كما أعرب عن احترامه الكبير لفريق الإسماعيلي، واصفًا إياه بأنه «فريق مرعب» خصوصًا عندما يلعب وسط جماهيره، مؤكدًا أهمية الحذر والتركيز في مواجهته ضمن منافسات الدوري المحلي.