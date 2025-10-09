«بي بي سي» تشيد بأداء صلاح ودوره في تأهل مصر إلى المونديال

أشادت شبكة "بي بي سي" البريطانية بأداء النجم المصري محمد صلاح، بعدما سجل هدفين في فوز منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة 3-0، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، اليوم الأربعاء، ليحسم الفراعنة بطاقة التأهل رسميًا إلى المونديال.

وقالت الشبكة: "كانت مصر تدرك أن الفوز في إحدى الجولتين الأخيرتين سيكون كافيًا لضمان صدارة المجموعة الأولى، ونجح فريق حسام حسن في تحقيق فوز سهل بنتيجة 3-0 خارج أرضه على جيبوتي في الدار البيضاء."

وأضافت: "افتتح إبراهيم عادل التسجيل في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من زيزو، ثم استغل صلاح، مهاجم ليفربول، تمريرة تريزيجيه ليسجل الهدف الثاني بعد ست دقائق فقط."

وتابعت: "رغم أن أداء صلاح مع ليفربول هذا الموسم كان محل تدقيق، إلا أنه ظل في قلب الحدث، وسدد كرة ملتفة فوق العارضة، وكاد أن يسجل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بعد عرضية من مصطفى محمد اصطدمت بالقائم."

وأشادت "بي بي سي" بصلاح قائلة: "انخفض إيقاع المباراة في الشوط الثاني، لكن صلاح نجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة بتسديدة رائعة من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء."

واختتمت الشبكة تقريرها قائلة: "فازت مصر بسبعة ألقاب في كأس الأمم الأفريقية، لكنها واجهت صعوبة في ترجمة هذا النجاح إلى تأهل متكرر لكأس العالم، حيث شاركت في البطولة ثلاث مرات فقط من قبل، في أعوام 1934 و1990 و2018."

وبذلك أصبح منتخب مصر ثالث منتخب أفريقي يحجز مقعده في كأس العالم 2026، بعد المغرب وتونس.