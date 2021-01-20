أوكرانيا تسجل 4383 إصابة و212 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، تسجيل 4 آلاف و383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و172 ألفا و38 حالة.

وقال ستيبانوف، عبر صفحته حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 161 طفلا و239 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 212 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 21 ألفا و258 وفاة، مشيرة إلى أن 14 ألفا و501 حالة تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي المتعافين إلى 900 ألف و749 شخصا.

ولفتت إلى أن 2011 انتقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها زابوريزهيا ثم خاركيف وأوديسا.