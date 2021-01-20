 مصر ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية في إطار المسار الدستوري - بوابة الشروق
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مصر ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية في إطار المسار الدستوري

وزراة الخارجية المصرية
وزراة الخارجية المصرية
سمر إبراهيم
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 5:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 5:36 م

رحبت مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، اليوم الأربعاء، بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وثمنت مصر- فى بيان صحفى لوزارة الخارجية- الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.

وأعربت مصر عن التطلع لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير المُقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات.

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