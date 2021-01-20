الهند تسجل قرابة 14 ألف إصابة جديدة و162 وفاة بفيروس كورونا

سجلت الهند 13 ألفا و823 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و595 ألفا و660 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة -وفق ما أوردته صحيفة /إنديا توداي/ الهندية اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 162 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 152 ألفا و718 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 197 ألفا و201 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و245 ألفا و741 شخصًا بعدما تماثل 16 ألفا و988 شخصًا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.