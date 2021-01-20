رفض أعضاء مجلس النواب إغلاق باب المناقشة في التعقيب على كلمة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، جاء ذلك بعدما طرح رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، طلب ورد إليه مُوقعًا من 30 عضوًا يدعون لإغلاق باب المناقشة.

واعترض النواب في القاعة على الطلب، وقال رئيس المجلس: "عايزين إيه؟ نكمل للفجر!".

فيما قال وكيل مجلس النواب أحمد سعد الدين، إن هذا الأمر لا يقتصر على الآن فقط، وأشار إلى وجود عدة طلبات للحديث، ولفت إلى سلطة رئيس المجلس في تطبيق ما يراه في إدارة الجلسة.

وأمام اعتراضات النواب، قال جبالي: "طبقًا لسلطتي واختصاصي، سأختار من كل قطاع متحدثا واحدا فقط"، وهو الأمر الذي اعترض عليه عدد من النواب، فقرر جبالي إغلاق باب المناقشة.

وقال رئيس المجلس: "قرر رئيس المجلس طبقا لسلطته واللائحة إغلاق باب المناقشة، العدالة كده". وعقب جبالي على اعتراض أحد النواب قائلا: "أنت هتعملني اللائحة؟".