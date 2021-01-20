قال الدكتور غادة شلبي، نائب وزير السياحة والأثار لشؤون السياحة، إن مبادرة «شتي في مصر» تستهدف الأسر التي ترغب بقضاء أجازة أمنة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الثلاثاء، أن المبادرة تقدم خدمات بتكلفة منخفضة، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف أيضًا الأسر التي اعتادت السفر للخارج لقضاء الإجازة، ومنعها الإغلاق نتيجة الجائحة.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية، موضحة أنها تقدم دعم على الطيران والإقامة في الفنادق، ما يجعلها في متناول الجميع.

وذكرت أنه تم تخفيض رسم الدخول للمنشآت السياحية والأثرية بنسبة 50%، لافتة إلى مرجعة الوزارة لجميع الاشتراطات والإجراءات الاحترازية بالفنادق المشاركة بالمبادرة، التي يبلغ عددها نحو 130 فندق، قبل إطلاق المبادرة.

