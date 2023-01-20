الجيش الأمريكي: 3 طائرات مسيرة تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

قال الجيش الأمريكي، في بيان، إن ثلاث طائرات مسيرة استهدفت قاعدة أمريكية في منطقة التنف بسوريا، اليوم الجمعة، لكن لم تقع إصابات بين الجنود الأمريكيين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن طائرتين مسيرتين أُسقطتا بينما أصابت المسيرة الثالثة المجمع مما أدى إلى جرح اثنين من قوات الجيش السوري الحر، بحسب وكالة رويترز.

يذكر أن هذا الاستهداف الأول من نوعه خلال العام الحالي، وكذلك هو الأول من أكثر من 5 أشهر.

وفي شهر أغسطس من العام الماضي، تعرضت مناطق نفوذ قوات التحالف الدولي و"جيش مغاوير الثورة سابقاً" لهجوم جوي، من قبل طيران مسير، حاول استهداف قاعدة التنف ضمن منطقة الـ55 كيلومتر عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، دون أن يحقق الهجوم أهدافه وفقاً لبيان التحالف الدولي ومصادر المرصد السوري.