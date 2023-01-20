محافظ الوادي الجديد: وصول وحدة الكشف المبكر عن أمراض الثدي

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وصول وحدة الكشف المُبكر عن أمراض الثدي، المجهزة بجهاز الماموجرافي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ورفع نسب الشفاء والتعافي من خلال التشخيص والعلاج المُبكر.

وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن الوحدة ستتواجد بمستشفى الداخلة العام خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٦ يناير الجارى، على أن يُستكمل العمل بمستشفى الخارجة التخصصى في الفترة من ٢٨ يناير إلى ٢ فبراير المقبل.

وأشار إلى أن المبادرة لخدمة سيدات المحافظة من خلال الكشف والاطمئنان، حفاظًا على الصحة العامة للمرأة المصرية.