 القوات الروسية تعلن تحرير بلدة كليشيفكا بالقرب من باخموت - بوابة الشروق
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القوات الروسية تعلن تحرير بلدة كليشيفكا بالقرب من باخموت

وكالات
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 1:00 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 1:00 م
أعلنت هيئة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، تحرير القوات الروسية بلدة كليشيفكا بالقرب من باخموت.

وكان يفجيني بريجوجين، مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية، قد أعلن يوم أمس أن البلدة أصبحت تحت سيطرة الوحدات الروسية، واصفا البلدة بأنها إحدى البلدات الهامة في باخموت، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ودعى بريجوجين لعدم تصديق أخبار الجيش الأوكراني، مؤكدا أنه سيتم تحرير مدينة باخموت.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي 13 يناير، تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية عن طريق تنفيذ مناورة سرية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في مساء يوم الخميس الموافق لـ 12 يناير، تم تحرير مدينة سوليدار.

ووصفت الدفاع الروسية تحرير سوليدار، بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية بشكل ناجح، ما يسمح بقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في باخموت وتطويق القوات الأوكرانية المتبقية فيها.

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