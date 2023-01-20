الولايات المتحدة تعتزم إعلان مجموعة فاجنر الروسية منظمة إجرامية

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تعتزم الإدارة الأمريكية إعلان مجموعة فاجنر الروسية منظمة إجرامية عابرة للحدود.

أعلن ذلك اليوم الجمعة في واشنطن منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي جون كيربي.

ويسمح هذا التصنيف للولايات المتحدة ودول أخرى بتقييد الأعمال التجارية الدولية لمجموعة المرتزقة وشبكتها العالمية من المؤيدين.

وقال كيربي إن الإدارة الأمريكية ستفرض عقوبات محددة على مجموعة فاجنر الأسبوع المقبل.

ولم يذكر بعد تفاصيل هذه العقوبات.

وأوضح كيربي أن فاجنر منظمة إجرامية مسؤولة عن ارتكاب الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا وحول العالم.

وأكد فاجنر على أن هناك تنافسا بين مجموعة فاجنر والجيش الروسي والوزارات الروسية الأخرى، قائلا: "نرى تزايد صور التوتر بين فاجنر ووزارة الدفاع الروسية".

وقال كيربي إن كوريا الشمالية سلمت أيضا أسلحة إلى فاجنر في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف كيربي أنه في 18 نوفمبر الماضي غادر قطار روسيا متوجها إلى كوريا الشمالية، وعاد في اليوم التالي،وقال إن هناك أدلة مصورة على ذلك، ويرجح أن تكون الرحلة تحمل شحنات أسلحة من كوريا الشمالية.

مجموعة فاجنر مملوكة ليفجيني بريجوزين وهو أحد المقربين من الرئيس بوتين.

وقال كيربي إن حوالي 50 ألف جندي يقاتلون حاليا في صفوف الجيش الخاص داخل أوكرانيا، من بينهم 10 آلاف مرتزق و40 ألف سجين.