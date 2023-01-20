الشروق تنشر تفاصيل اجتماع مجلس نقابة المحامين ونقباء الفرعيات بشأن أزمة محاميّ مطروح

تفويض نقيب المحامين للتواصل مع موظفي المحكمة لإنهاء الأزمة وديا قبل جلسة الاستئناف.. وتشكيل هيئة للدفاع عن المحامين



كشف الأمين العام المساعد لنقابة المحامين أبو بكر ضوة، تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة، مع نقباء المجالس الفرعية بالمحافظات المختلفة، والذى استمر لنحو 3 ساعات اليوم؛ لبحث أزمة محامى مطروح الـ6، الصادر ضدهم حكم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وسنتين مراقبة، فى القضية المعروفة بـ«محامى وموظفى محكمة مطروح».



وقال ضوة ل"الشروق"، إنه تم الإتفاق على تشكيل هيئة دفاع عن المحامين ال 6 من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات ستحضر للدفاع عن المحامين أمام محكمة الاستئناف الأحد المقبل.



وأشار إلى أنه الإجتماع فوض نقيب المحامين عبدالحليم علام للتواصل مع موظفي المحكمة طرف القضية تحت رعاية رئيس محكمة استئناف مطروح، قبل انعقاد جلسة الاستئناف المقررة الأحد المقبل لحل الأمر بطريقة ودية والتصالح وإنهاء الأزمة.



يشار إلى أن محكمة جنح مطروح الدائرة الأولى، حكمت الأربعاء الماضى، على 6 من محامين مطروح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة بمحامي مطروح وموظفي محكمة مطروح.