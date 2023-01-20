حسن مصطفى يكشف سلبيات وإيجابيات الزمالك قبل لقاء القمة

قال حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن جمهور القلعة البيضاء مطالب بالوقوف خلف ناديه ومجلس الإدارة واللاعبين في الوقت الراهن، خصوصًا أن المنافسة على البطولات المحلية لازال مستمرة سواء الدوري المصري أو كاس مصر النسخة الجديدة 2023 أو دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "الأندية الكبيرة تسعى للمنافسة على كل البطولات، حتى لو حصلت أي أزمات، وجمهور الأهلي والزمالك دائمًا يريدون التتويج بالالقاب، والجمهور مطالب بمساندة ناديهم، حتى لو ظهرت أي أخطاء فنية أو إدارية".

وتابع: "ظهرت العديد من الأزمات واحاديث عن وجود أزمة في غرفة الملابس منذ زيادة عقد زيزو مطلع الموسم الجاري، لكن مباراة القمة ترتبط بحالة اللاعبين من الأهلي والزمالك في أرضية الملعب، اللاعبين أصبحوا شبه بعض في مصر، والتركيز يوم السبت سيكون عامل حاسم في الفوز لأي فريق".

واستكمل: "الانتشار والضغط في الملعب سيكون له دور كبير في لقاء الأهلي والزمالك، وكانت هناك إيجابيات الفريق الأبيض في وقت سابق الاعتماد على الكرات الثابتة وترك الاستحواذ للمنافسين، كان الفريق يمتلك لاعبين مميزين في الخط الخلفي قادرون على احراز الأهداف سواء حسام عبدالمجيد أو الونش، وكذلك زيزو وشيكابالا كانوا يسجلون أهدافا من تسديدات بعيدة، لكن التسديد أصبح قليل في المباريات الماضية".

وواصل: "الزمالك كان يستخدم الهجوم المرتد وابتعد بعض اللاعبين عن مستواهم، الزمالك لديه قوام أساسي ولاعبين مهمين مثل عواد وزيزو وفتوح والجزيري، وغياب أحمد ابوالفتوح عامل مؤثر بكل تأكيد، وتم الاستعانة بلاعبين كثيرين في الجبهة اليسرى، وأرى أن فيريرا يدفع لاعبين في غير مراكزهم وهو ليس موفق في هذه النقطة تحديدًا".

وأردف: "محمد عبدالشافي وأحمد فتحي من اللاعبين المحترمين وآخر الرجال المميزين من الجيل الذهبي، ومن الوارد عدم مشاركة فتوح في لقاء القمة وسيكون عامل مؤثر، بينما الأهلي يمتلك جبهة قوية مكونة من محمد هاني وحسين الشحات".

وواصل: "عمرو السيسي يرتكب أخطاء عديدة في التمريرات، وإمام عاشور لم يظهر بمستواه المعتاد في المباريات الأخيرة، ولكن طريقة لعب فيريرا تغيرت عن الموسم الماضي، وكان يشارك عبدالغني وروقا في مركز الديفيندر، وقام المدرب بتغير الطريقة إلى 4-3-3، وفي أوقات كثيرة كان يلعب بخماسي في الخلف".

وأوضح: "مستوى الفريق تراجع، بسبب مستوى المساكين في الزمالك لا يستطيعون اللعب بطريقة 4-3-3، ولو اعتمدوا على الهجمات المرتدة قد يشكلون خطورة على الأهلي، والزمالك لا يستطيع عمل الضغط العالي وهي نقطة غريبة جدا، ومن الافضل ان يعود فيريرا لطريقة 3-4-3".

وأردف: "لابد أن يعود زيزو أو مصطفى شلبي للحالة الدفاعية لايقاف تقدم ظهيري الأهلي في الحالة الهجومية، وسيد عبدالله فاقد للثقة في نفسه منذ بداية الموسم، لكن اتمنى مشاركته أساسيا في لقاء الأهلي، ونيمار رغم أنه قدم مستوى جيد في بداية الموسم، أخشى على تراجع مستواه أكثر من ذلك".

وأكمل: "كل نادٍ معروف للآخر، ولا يوجد اي مفاجآت، فيريرا لم يمتلك أي لاعب يفاجئ به الأهلي، وسامسون لا حول له ولا قوة، الفريقين ليس لديهم مفاجآت، وكولر فاجئ الجميع بكهربا في المباراة الماضية".

وأوضح: "في غياب فتوح، هل سوف يدفع بعبدالشافي أم عمر جابر، واعتقد أن عمر هو من سيبدأ المباراة".

وأتم: "تصريحات أسامة حسن خاطئة ورسالة غير جيدة للاعبي الزمالك، في النهاية هي كرة قدم واستمتاع بين اللاعبين، كان من الممكن أن يطالب اللاعبين بالرجولة وبالأداء القوي، وقنوات الأندية من المفترض أن تتكلم عن ناديهم فقط".