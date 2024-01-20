ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة إلى 6115 منذ 7 أكتوبر

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير، إن حصيلة الاعتقالات التي نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية ارتفعت إلى 6115 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال 22 فلسطينيا، ليلة الجمعة/السبت.

وأضافت الهيئة والنادي، خلال بيان، اليوم السبت، أن "حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر، ارتفعت إلى نحو 6115، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال اعتقل "منذ مساء أمس الجمعة وحتّى صباح اليوم السبت 22 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من القدس، وأطفال (لم يحدد عددهم)".

ووفق البيان، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل وبيت لحم، والقدس، ونابلس وطوباس وجنين.

ورافق حملات الاعتقال "عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة الأموال والمركبات"، بحسب البيان.

كما أشارت مؤسسات شئون الأسرى، في تقريرها السنوي، إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر الماضي، بلغ نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، كثّف جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، ووسّع الاقتحامات والمداهمات التي أسفرت عن مقتل 370 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و200 آخرين.