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إعلام لبناني: مصرع شخصين في قصف إسرائيلي لسيارة جنوب لبنان

وكالات
نشر في: السبت 20 يناير 2024 - 1:52 م | آخر تحديث: السبت 20 يناير 2024 - 1:52 م
أفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام في صور، بأن الغارة الإسرائيلية على طريق البازورية أدت إلى مقتل شخصين لم تعرف هويتهما بسبب تفحم الجثث.

وقال موقع جريدة «النهار» اللبنانية، إن «الدفاع المدني نقل إلى مستشفى صور شهيدين بغارة إسرائيلية، نفّذتها مسيّرة على سيارة كانت تعبر طريق البازورية، البرج الشمالي جنوب شرق مدينة صور».

وفي وقت سابق، نشر الموقع مقطع فيديو يظهر احتراق سيّارة على طريق داخلي بين بلدتي البازورية وطيردبا في جنوب لبنان، جراء الاستهداف الإسرائيلي.

من جهته، أفاد مندوب «الوكالة الوطنية للإعلام» في صور، أن الطيران الإسرائيلي المسير أغار على طريق بلدة البازورية، ما أدى الى استهداف سيارة ووقوع إصابات.

وذكر أن «طائرة مسيرة نفذت غارة استهدفت منزلاً في مروحين»، قائلًا إن «هذا المنزل استهدف لمرات عديدة منذ اندلاع الاعتداءات الإسرائيلية».

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