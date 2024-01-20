وزارة الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإسرائيلي على سوريا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة هجوما جويا أسفر عن مقتل أربعة أعضاء بالحرس الثوري الإيراني في دمشق وألقت باللائمة على إسرائيل في الهجوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان، إن إيران تحتفظ بالحق في الرد في أي وقت على "إرهاب النظام الصهيوني" إلى جانب الاحتجاج الدبلوماسي، مضيفا: "لن تضيع دماء هؤلاء الشهداء ذوي الرتب العالية".

كما أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم باعتباره انتهاكا للسيادة السورية. وكان الحرس الثوري الإيراني رد مؤخرا على مقتل جنرال وهجمات إرهابية في إيران بضرب أهداف في العراق وسوريا وباكستان.

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم السبت عن "استشهاد 4 مستشارين إيرانيين في اعتداء الكيان الصهيوني على العاصمة السورية دمشق".

ونقلت وكالة مهر للأنباء اليوم عن العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية الإيرانية في بيان عن "استشهاد 4 مستشارين إيرانيين في اعتداء الكيان الصهيوني على سوريا".

وأضاف البيان: "مرة أخرى، اجتاح الكيان الصهيوني الشرير والمجرم مدينة دمشق، عاصمة سوريا، وخلال الهجوم الجوي الذي شنه مقاتلو الكيان المعتدي والغاصب، استشهد عدد من القوات السورية و4 مستشارين عسكريين من حرس الثورة الاسلامية الايرانية".