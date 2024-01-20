القسام تعرض مشاهد من استهدافها لآليات جيش الاحتلال في قطاع غزة

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من استهدافها لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة داخل موقع الجعبري شرقي جباليا بشمال قطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي في كتائب "القسام"، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف آليات العدو المتوغلة داخل موقع الجعبري شرقي جباليا بشمال قطاع غزة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واليوم السبت، أعلنت القسام أن "مجاهديها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة شرقي جباليا بشمال قطاع غزة".

وعادت وأكدت أنها "دكت تحشدات العدو المتوغلة شمال وجنوب مدينة خان يونس بقذائف الهاون".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، مقتل رقيب بصفوفه في قطاع غزة لتصل حصيلة قتلاه إلى 530، والجرحى إلى 2630 منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت قناة "كان 11" العبرية بأنه بعد نحو ثلاثة أشهر من الحرب في قطاع غزة، "الجيش الإسرائيلي يستعد للتواجد هذا العام في محور وادي غزة الذي يقطع القطاع من الشرق إلى الغرب".

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحماس لليوم السادس بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.