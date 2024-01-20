 مابولولو يقود هجوم أنجولا لمواجهة موريتانيا في أمم إفريقيا - بوابة الشروق
السبت 20 يناير 2024 6:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مابولولو يقود هجوم أنجولا لمواجهة موريتانيا في أمم إفريقيا

محمد عاطف
نشر في: السبت 20 يناير 2024 - 6:26 م | آخر تحديث: السبت 20 يناير 2024 - 6:26 م

أعلن بيدرو جونسالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا، التشكيل الذي سيخوض مواجهة موريتانيا مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويواجه منتخب موريتانيا نظيره أنجولا على ملعب بواكي، في السابعة من مساء اليوم السبت، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويقود كريستوفاو مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري، تشكيل منتخب أنجولا في مواجهة موريتانيا مساء اليوم السبت.

وجاء تشكيل أنجولا لمواجهة اليوم كما يلي:

نيبلو في حراسة المرمى

الدفاع: أفونسو - جاسبار - جوناثان بواتو - فورتونا

خط الوسط: مانويل شو - كاباكا - جيلبرتو

الهجوم: فريدي - جيلسون - مابولولو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك