مابولولو يقود هجوم أنجولا لمواجهة موريتانيا في أمم إفريقيا

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أعلن بيدرو جونسالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا، التشكيل الذي سيخوض مواجهة موريتانيا مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويواجه منتخب موريتانيا نظيره أنجولا على ملعب بواكي، في السابعة من مساء اليوم السبت، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويقود كريستوفاو مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري، تشكيل منتخب أنجولا في مواجهة موريتانيا مساء اليوم السبت.

وجاء تشكيل أنجولا لمواجهة اليوم كما يلي:

نيبلو في حراسة المرمى

الدفاع: أفونسو - جاسبار - جوناثان بواتو - فورتونا

خط الوسط: مانويل شو - كاباكا - جيلبرتو

الهجوم: فريدي - جيلسون - مابولولو.