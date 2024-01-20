هبوط طائرة شحن بوينج اضطراريًّا بسبب عطل في المحرك

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أفاد تقرير لإدارة الطيران الاتحادي الجمعة، بتعرض طائرة شحن من طراز بوينج 747 تابعة لشركة أطلس لعطل في المحرك بعد وقت قصير من إقلاعها ، مما أجبرها على الهبوط الاضطراري.

ووفقا لتقرير التحقيق المبكر، تم العثور على ثقب بحجم الكرة اللين فوق المحرك رقم 2، وقالت إدارة الطيران إنها ستجري مزيدا من التحقيقات.

وقال متحدث باسم شركة الطيران، إن الطائرة أعيدت على الفور إلى المطار بعد تعرضها لعطل في المحرك.

وذكرت شركة الطيران، الجمعة، أن الطاقم اتبع جميع الإجراءات القياسية وعاد بأمان إلى المطار.

وأكدت شركة الطيران التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أنه في أطلس ، السلامة هي دائما أولويتنا القصوى وسنجري فحصا شاملا لتحديد السبب.

يشار إلى أن هذا الحادث يمثل انتكاسة أخرى لشركة بوينج ، التي سلطت عليها الأضواء خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب مخاوف تتعلق بالجودة والسلامة.

وفي يناير ، هبطت طائرة بوينج 737 ماكس تشغلها خطوط ألاسكا الجوية اضطراريا بعد أن انفجرت لوحة الباب الخاص بها.وحاليا ، أوقفت إدارة الطيران الإتحادي طائرات ماكس لإجراء التحقيقات .