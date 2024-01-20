حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة زرعيت

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة زرعيت، مؤكدًا إصابته إصابة مباشرة.



وقال في بيان، مساء السبت، إن «الهجوم يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة».



وأوضح أن «عناصر المقاومة الإسلامية استهدفوا الساعة 11:55، بعد ظهر يوم السبت 20-01-2024، تجمعًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة».



وفي وقت سابق، أفاد حزب الله اللبناني، باستهداف تجمع ‌‏لجنود إسرائيليين في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة، تزامنا مع القصف الإسرائيلي لأطراف بلدات حدودية في جنوب لبنان.



وقال في بيان له، صباح السبت، إن الاستهداف يأتي «دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة».



وتابع: «عناصر المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة‌‏ 10:25‌‌‏ من صباح اليوم السبت، تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة».