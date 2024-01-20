مقتل 7 من حركة الشباب بينهم قيادات بوسط الصومال

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قتلت المخابرات الوطنية الصومالية 7 من حركة الشباب بينهم قيادات بمحافظة شبيلى الوسطى بوسط البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم السبت، "قتل 7 من عناصر مليشيات الخوارج بينهم قيادات في عملية عسكرية مخططة".

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وأشارت الوكالة، إلى أن "العملية العسكرية التي نفذتها قوات أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين جرت في منطقة فيدو التابعة لمدينة مهداي بمحافظة شبيلى الوسطى".

ولفتت إلى أنه "من ضمن القيادات التي قتلت في العملية العسكرية مسئول الهجمات المباغتة لدى المليشيات في محافظة شبيلى الوسطى عبدالرحمن طيري، والقيادي معاد والذي يعمل أيضا في قسم الهجمات المباغتة، والقيادي عبدالرزاق موسى خليف والذي يشغل منصب نائب مسئول جمع الأمول ونهب ممتلكات المواطنين".

وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية منذ العام 2007 من أجل فرض أحكام الشريعة الإسلامية.