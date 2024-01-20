السعودية: خطة لضخ استثمارات بـ 17 مليار ريال في قطاع إنتاج الدواجن حتى 2025

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم السبت، عن خطة توسعية لضخ استثمارات بـ 17 مليار ريال في قطاع إنتاج الدواجن حتى 2025.

وقالت الوزارة إن الخطة تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% بحلول عام 2025 كمرحلة أولى لتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح الفضلي في بيان للوزارة، اليوم السبت، أن الخطة التوسعية ستسهم في ضخ استثمارات جديدة في قطاع إنتاج الدواجن في المملكة بقيمة 17 مليار ريال حتى عام 2025، لتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بنحو 3ر1 مليون طن من الدجاج اللاحم سنويًا، مؤكدًا أن الخطة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل.

وأكد أن تمويل صندوق التنمية الزراعية للشركات والمؤسسات الراغبة في التوسع في صناعة إنتاج الدواجن يصل إلى حوالي 70% من التكلفة الاستثمارية عند استخدام التقنيات الحديثة، موضحًا أن هذه الاستثمارات التوسعية الجديدة تأتي تعزيزًا لدور قطاع إنتاج الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأوضح أن ذلك يأتي اتساقًا بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن ارتفعت من 45% في 2016 إلى 68% في 2022، حيث تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر خططها وبرامجها والمتابعة والدعم الفني؛ لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% لتحقيق الأمن الغذائي.