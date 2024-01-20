عايض يفوز بجائزة الفنان المفضل في joy awards: لم أتوقع الفوز

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بدأ حفل joy awards، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي بالسعودية، وسط حضور كبير من نجوم العالم، ويقدم الحفل كارمن بصيبص ووسام بريدي.

وقدمت الفنانة هنا الزاهد جائزة الفنان المفضل، للفنان عايض، حيث تنافس على الجائزة 4 نجوم، هم؛ عايض وعبدالمجيد عبدالله وتامر عاشور وماجد المهندس، في حفل joy awards.

وقال عايض إنه لم يتوقع فوزه بهذه الجائزة، ووجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه.

وتضم قائمة ضيوف الحفل مجموعة من الفنانين، منهم نجوم عالميين، ونجوم من الوطن العربي، وعدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ياسمين صبري ويسرا وشيرين عبدالوهاب.

حفل joy awards، يقام في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.