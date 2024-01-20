الإمارات تحث الولايات المتحدة على دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة

حثت دولة الإمارات، الولايات المتحدة، على دعم وقف فوري لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية في غزة، محذرة من أن خطر اشتعال الوضع إقليميا يتزايد يوميا مع احتدام الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، قالت في مقابلة عبر الإنترنت من نيويورك: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني الآن، لا يمكننا الانتظار 100 يوم أخرى".

وقالت: "المخاطر كبيرة، والحرب في غزة جرح مفتوح بشكل واضح للغاية وتزعزع استقرار المنطقة"، مضيفة أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دورا حاسما في تخفيف حدة التوترات.

ويمثل تحذير أحد حلفاء واشنطن الرئيسيين في المنطقة مستوى جديدا من القلق بشأن "دوامة الهجمات التي تشمل إسرائيل وإيران ووكلائهما والقوات الأمريكية مع استمرار القتال في غزة وسط دمار واسع النطاق وارتفاع عدد القتلى المدنيين"، بحسب بلومبرج.

وتعهدت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بمواصلة هجومها ورفضت اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة من قبل خمس دول عربية، بما في ذلك الإمارات، لإعادة إعمار غزة بعد الحرب لأنه مشروط بدعم إسرائيلي لدولة فلسطينية.

ومنذ بداية الحرب في غزة، تحدث هناك مناوشات شبه يومية على حدود إسرائيل مع لبنان بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.