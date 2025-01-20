إصابة 3 أطفال فلسطينيين بجروح جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال بمدينة رفح جنوب غزة

أفاد مصدر طبي فلسطيني، اليوم الاثنين، بإصابة 3 أطفال بجروح جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشار المصدر في تصريحات لقناة «الجزيرة»، إلى إصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب مدينة رفح.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، يوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة والربع، بعد تأخره لأكثر من ساعتين ونصف، بسبب إعلان سلطات الاحتلال عدم تنفيذه قبل تسلم قائمة الأسيرات المقرر إطلاق سراحهن.

ومنذ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46913 مواطنا على الأقل، بينهم 17581 من الأطفال، وحوالي 12048 من النساء، وإصابة أكثر من 110750 آخرين، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات.