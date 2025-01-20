صفقة مرموش تدفع نجم مانشستر سيتي للرحيل

اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من الإعلان عن ضم عمر مرموش، نجم المنتخب الوطني المصري وهداف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

واتفق مانشستر سيتي مع النادي الألماني لضم عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة قدرت بقرابة 80 مليون يورو.

ويأتي انضمام مرموش في ظل الموقف المتأزم للنادي في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر، مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

ومع اقتراب انضمام عمر مرموش، يبدو أن النجم الإنجليزي جاك جريليش في طريقه للرحيل عن مانشستر سيتي، بسبب عدم مشاركته في الفترة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة «ذا صن» الإنجليزية، فإن إنتر وبوروسيا دورتموند، يراقبان عن كثب تطورات وضع جريليش مع سيتي، حيث لم يشارك إلا في عدد قليل من المبارياتهذا الموسم، وسط مخاوف المدرب الإسباني بيب جوارديولا بشأن لياقته البدنية.

وأوضحت الصحيفة إلى وجود اهتمام من أندية إنجليزية كذلك للتعاقد مع جريليش مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد.

ولعب جريليش أساسيًا في 11 مباراة فقط من أصل 20 مباراة شارك فيها خلال الموسم الحالي، على مستوى جميع البطولات، وسجل هدفًا وحيدًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة في 1036 دقيقة من اللعب.

وكان هدفه الوحيد، الذي سجله من ركلة جزاء في فوز السيتي 8-0 على سالفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الحالي، هو الأول له منذ أكثر من عام كامل.