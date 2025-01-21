حماس: تسليم المجموعة المقبلة من الأسرى الإسرائيليين يوم الأحد

قالت حركة حماس، إنها ستفرج عن المجموعة المقبلة من الأسرى الإسرائيليين يوم الأحد المقبل، وذلك بعد يوم واحد من الموعد المتوقع لذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ناهد الفاخوري، رئيس المكتب الإعلامي للأسرى في حركة حماس، في بيان، إن أسماء المحتجزين الذين ستفرج عنهم ستقدم يوم السبت.

وأضاف أن إسرائيل ستكشف بالمثل عن أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق، موضحًا أنه بناء على القائمتين، سيتم التنفيذ الفعلي يوم الأحد.

وكان من المتوقع أن تفرج حماس عن أربعة أسرى يوم السبت، تزامنا مع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

واتفاق غزة متعدد المراحل، حيث يتضمن وقف إطلاق نار مبدئيا لمدة ستة أسابيع يتم خلالها تبادل إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، والسماح للنازحين من شمال غزة بالعودة إلى منازلهم مع انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المواقع.

وخلال المرحلة الأولى، ستبدأ مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى المتبقين وعددهم 64 من الرجال في سن الخدمة العسكرية والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.